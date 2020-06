У США поховали Джорджа Флойда

Джорджа Флойда поховали поруч з матір'ю

В Х'юстоні (штат Техас, США) відбувся похорон Джорджа Флойда, померлого в результаті застосування до нього поліцейськими задушливого прийому. Члени сім'ї Флойда прийшли попрощатися з покійним в білому одязі.

Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що Х'юстон є рідним містом для Флойда.

Церемонія прощання відбулася в церкві The Fountain of Praise. Прощальну промову виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик і колишній радник Білого дому при екс-президенті Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.

На церемонії прощання також виступили колишній віце-президент США і канддат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, члени палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі, мер Х'юстона Сильвестр Тернер.

Байден, зокрема, зазначив, що "похорон Флойда - це час для расової справедливості".

Після церемонія прощання труну з тілом Флойда повезли на кладовище Houston Memorial Gardens в місті Перленд, де він був похований поруч з матір'ю. Останню милю тіло загиблого везли на катафалку, запряженому кіньми.

What a beautiful send off , loved seeing the Houston community come celebrate the life of George Floyd#GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/XZXx4i8dus