ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Брюсселі протести переросли в масові заворушення: поліція застосувала газ

Новини » Суспільство     07.06.2020 - 23:34
У Брюсселі протести переросли в масові заворушення: поліція застосувала газ
Фото: протести в Брюсселі (twitter.com/ClaudetteNeyt)

Демонстранти закидали поліцейських камінням

У столиці Бельгії Брюсселі 7 червня пройшли акції протесту проти расизму і поліцейського насильства. Між демонстрантами та правоохоронцями сталися сутички.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що в результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використовувала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням. В результаті були пошкоджені магазини і кілька поліцейських автомобілів. Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.

Протести відбувалися в одному з африканських районів Брюсселя. Учасники акції вийшли з плакатами "Я не можу дихати", "Досить вбивати чорних людей".

Зазначимо, хвиля протестів почалася в США наприкінці травня, коли в результаті затримання поліцейськими загинув афроамериканець Флойд Джордж. У результаті В багатьох американських містах люди вийшли на акції проти насильства поліцейських, які переросли в масштабні заворушення. Пізніше заворушення пройшли у багатьох європейських містах.

Раніше РБК-Україна писало, що під час заворушень у Лондоні (Великобританія) були поранені кілька десятків поліцейських.

Також повідомлялося, що у Німеччині в результаті протестів, які переросли у заворушення, були затримані понад 90 осіб, поранення отримали близько 30 правоохоронців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України протестБельгиябеспорядки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся