В Лондоне акции против расизма закончились столкновениями с полицией

Фото: протесты в Лондоне (скриншот)

В полицию летели бутылки и банки из-под алкогольных напитков, древки флагов, дымовые шашки и дорожные конусы

В центральной части Лондона прошли многотысячные акции протеста против расизма, несмотря на призывы властей отказаться от массовых манифестаций. В разных частях города произошли стычки между активистами ультраправых организаций и полицией.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что полиция наложила ограничения на акции протеста для некоторых групп, в том числе все акции протеста должны заканчиваться до 17:00. Однако многие протестующие остались на улицах и после 5 вечера.

Демонстранты, в числе которых были представители ультраправых движений и футбольные фанаты, утверждали, что пришли, чтобы защитить статуи и монументы, а также полицию от посягательств борцов с расизмом.

Сотни преимущественно белых мужчин собрались у Кенотафа, главного памятника британцам, погибшим в Первой мировой войне, который находится на Уайтхолле, и у памятника Уинстону Черчиллю, который был закрыт коробом после того, как в прошлые выходные участники протестов написали на постаменте "Он был расистом".

Но, несмотря на заявления о том, что этот день был посвящен защите британского наследия, акции вскоре стали насильственными.

Как пишет ВВС, стычки произошли в разных частях Лондона. В полицию летели бутылки и банки из-под алкогольных напитков, древки флагов, дымовые шашки и дорожные конусы. Полиция в ответ применила резиновые дубинки. Кроме того демонстранты запускали дымовые шашки и фейерверки прямо в толпе.

Скотленд-Ярд сообщает об аресте более 100 человек за насильственные беспорядки, нападения на полицию и ношение оружия. В результате столкновений шесть полицейских также получили легкие ранения.

В заявлении лондонской службы скорой помощи говорится, что 15 человек, в том числе два полицейских, лечили травмы во время акций протеста.

"Шесть из этих пациентов - все представители общественности - теперь доставлены в больницу", - сообщили медики.

Right-wing protesters clash with police in central Londonhttps://t.co/58qRR9l9WT pic.twitter.com/H3eb28sBZv — BBC News (UK) (@BBCNews) June 13, 2020

Британский премьер Борис Джонсон в Twitter выразил возмущение в связи с инцидентами во время акций протеста праворадикалов в Лондоне.

"Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так", - написал Джонсон.

Напомним, движение "Black Lives Matter" возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Правоохранитель применил ко Флойду удушающий прием, после которого он потерял сознание и умер в больнице.

Смерть Флойда вызвала массовые протесты в США, которые также распространились на Европу.

РБК-Украина также сообщало, что Флойда похоронили в США 10 июня.

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Автор: Надежда Собенко