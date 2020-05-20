ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко та Лопес відмовились проводити проміжні бої

Новини » Спорт     20.05.2020 - 12:03
Ломаченко та Лопес відмовились проводити проміжні бої
Фото: Василь Ломаченко (lomachenko.com)

Їх бій планується на вересень

Чемпіон легкої ваги за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес не будуть проводити проміжні поєдинки. Їх бій за титул абсолютного чемпіона світу планується на вересень.

Про це промоутер українського чемпіона Боб Арум заявив в інтерв'ю порталу BoxingScene, передає РБК-Україна.

"Поки що ми хочемо почекати, адже у нас немає можливості провести бій з глядачами. Але очевидно, що кожен з них хоче провести бій один з одним, так що ми думаємо провести поєдинок у вересні, з глядачами або без", - заявив Боб Арум.

За словами менеджера, дата нового бою буде названа як тільки Ломаченко приїде в США.

"Щоб дістатися до США, йому потрібно буде полетіти в Москву. І це нормально, тому що у Ломи є зелена карта", - додав Арум.

Нагадаємо, раніше Теофімо Лопес заявив, що бій може не відбутися через заборону на перельоти, що заважає Ломаченко прибути в США.

У березні бій Ломаченко і Лопеса був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся