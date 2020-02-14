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Промоутер Ломаченка оголосив попередню дату і місце бою з Лопесом

Новини » Спорт     14.02.2020 - 09:06
Промоутер Ломаченка оголосив попередню дату і місце бою з Лопесом
Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Незабаром має бути офіційне підтвердження

Об'єднавчий бій чемпіона світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка і володаря титулу IBF в тій же категорії Теофімо Лопеса повинен бути оголошений найближчим часом. Про це промоутер українця Боб Арум розповів в інтерв'ю новинному порталу Boxing Scene.

Він повідомив, що хоче організувати цей поєдинок 30 травня на легендарній нью-йоркській арені "Медісон-сквер-гарден". Також Арум хоче встигнути укласти угоду до кінця наступного тижня, щоб оголосити під час бою Ф'юрі - Уайлдер і скористатися величезною увагою, яке буде приділено реваншу.

"Ми майже про все домовилися, наша робоча дата - 30 травня. І цей бій належить "Гарден". Це поєдинок Нью-Йорка. Наша мета зараз - вирішити все і підписати офіційно до 22 лютого, щоб оголосити під час бою Ф'юрі - Уайлдер", - сказав Арум.

Нагадаємо, бій Ломаченка з американцем Теофимо Лопесом увійшов у топ-20 найбільш очікуваних поєдинків 2020 року.

Українець найдовше перебуває у статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулів незалежно від вагової категорії.

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Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
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