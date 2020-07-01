ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суперник Ломаченко готовий провести бій без глядачів

Новини » Спорт     01.07.2020 - 15:14
Суперник Ломаченко готовий провести бій без глядачів
Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Об'єднавчий поєдинок може відбутися у вересні

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес готовий провести поєдинок з володарем титулів WBC, WBA, WBO Василем Ломаченком без глядачів. Ще у квітні американець заявляв, що не буде битися з українським чемпіоном в порожньому залі.

Про це повідомляє Badlefthook.com.

З його слів, об'єднавчий бій заслуговує максимальної кількості уваги, однак розуміє, що в умовах пандемії коронавірусу провести його перед глядачами буде складно.

"Ми готові битися і з глядачами, і без. Хоч все і хочуть, щоб на боях такого рівня були присутні фанати", - сказав Лопес.

Намічена дата поєдинку - 19 вересень. Можливим місцем проведення розглядається стадіон AT&T за межами Далласа, а також нова арена Allegiant в Лас-Вегасі. Промоутер Боб Арум - який представляє інтереси обох бійців - працює над можливістю присутності глядачів при дотриманні безпечної дистанції.

Нагадаємо, чемпіон легкої ваги за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес не будуть проводити проміжні поєдинки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся