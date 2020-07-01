Суперник Ломаченко готовий провести бій без глядачів

Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Об'єднавчий поєдинок може відбутися у вересні

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес готовий провести поєдинок з володарем титулів WBC, WBA, WBO Василем Ломаченком без глядачів. Ще у квітні американець заявляв, що не буде битися з українським чемпіоном в порожньому залі.

Про це повідомляє Badlefthook.com.

З його слів, об'єднавчий бій заслуговує максимальної кількості уваги, однак розуміє, що в умовах пандемії коронавірусу провести його перед глядачами буде складно.

"Ми готові битися і з глядачами, і без. Хоч все і хочуть, щоб на боях такого рівня були присутні фанати", - сказав Лопес.

Намічена дата поєдинку - 19 вересень. Можливим місцем проведення розглядається стадіон AT&T за межами Далласа, а також нова арена Allegiant в Лас-Вегасі. Промоутер Боб Арум - який представляє інтереси обох бійців - працює над можливістю присутності глядачів при дотриманні безпечної дистанції.

Нагадаємо, чемпіон легкої ваги за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес не будуть проводити проміжні поєдинки.

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Автор: Вера Олейник