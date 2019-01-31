Ломаченко доведеться вибирати між титулами WBA і IBF

Український боксер стоїть перед непростим вибором

Чемпіону світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василю Ломаченко (12-1, 10 КО) доведеться вибирати, провести наступний бій за пояс IBF або захист титулу за версією WBA. Про це він розповів в інтерв'ю LOMA Official TV.

"У мене кілька варіантів. Перший варіант - обов'язковий претендент за версією WBA британець Ентоні Кролла. Другий варіант - переможець бою за пояс IBF Іса Чаніев - Річард Ком. Вони вже підписали контракт, що переможець буде боксувати зі мною і об'єднувати титули.

Але, як завжди, є нюанси. Велика ймовірність, що мені доведеться вибрати - боксувати за IBF, але тоді я втрачу титул WBA, або боксувати за WBA, але тоді не боксувати за IBF. Умовити IBF почекати - це навряд чи", - сказав Ломаченко.

При цьому український чемпіон в жартівливій формі відповів на питання щодо бажаного для нього поєдинку.

"В один вечір зробити обов'язковий захист з Ентоні Кролл і відразу після цього боксувати за IBF. В один вечір два бої провести", - зазначив боксер.

Нагадаємо, наступний поєдинок українця відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.