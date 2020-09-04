Названо место и дата об'єднавчого бою Ломаченко і Лопеса

Фото: Лопес і Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, де і коли пройде бій між чемпіонами світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, який володіє поясом IBF. Поєдинок запланований на 17 жовтня всередині арени MGM Grand в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Fightnews.com.

"Лопес відкрив свій тренувальний табір в Нью-Джерсі. Там він готувався до свого останнього поєдинку. Ломаченко тренувався в Україні і буде продовжувати готуватися в США. У Василя тут будинок і є грін-карта, що робить його резидентом США. Йому було легко приїхати", - сказав Арум.

Нагадаємо, переговори про проведення поєдинку затягувалися через невдоволення Лопеса запропонованим йому гонораром у розмірі 1,2 млн доларів.

Імовірно, Ломаченко погодився віддати 23-річному американцю частину своїх призових, щоб той все погодився провести бій з ним.

Спочатку бій Ломаченко і Лопеса повинен був пройти 30 травня в Нью-Йорку в "Медісон-Сквер-Гарден", але через пандемію коронавірусу його перенесли на жовтень.