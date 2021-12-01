У США підтвердили перший випадок "Омікрона". Хворий повністю щеплений
Перший випадок зараження "Омікрон"-штамом коронавірусу підтвердили в США. Хворий повернувся в країну з Південної Африки і пройшов повний курс вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як уточнює телеканал, випадок зараження штамом "Омікрон" виявлено в Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Хворий повернувся в США з подорожі по Південній Африці 22 Листопада.
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі підтвердив перший випадок зараження "Омікрон"-штамом. За його словами, інфекцію у хворого виявили 29 листопада. Зараз людина перебуває на карантині. Він повністю вакцинований від коронавірусу і захворювання протікає в легкій формі.
Нагадаємо, на думку вчених новий штам коронавірусу "Омікрон" може поширитися по всьому світу і витіснити варіант "Дельта".
Зазначимо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поки складно спрогнозувати, коли новий штам коронавірусу "Омікрон" прийде в Україну.