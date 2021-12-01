У США підтвердили перший випадок "Омікрона". Хворий повністю щеплений

Фото: у США підтвердили перший випадок "Омікрон"-штаму (Getty Images)

Перший випадок зараження "Омікрон"-штамом коронавірусу підтвердили в США. Хворий повернувся в країну з Південної Африки і пройшов повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.