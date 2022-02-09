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Локдаун в Україні. "Червона" зона розширюється з 11 лютого, "жовтих" областей тільки три

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Київ, Середа 09 лютого 2022 08:45
Локдаун в Україні. "Червона" зона розширюється з 11 лютого, "жовтих" областей тільки три Фото: в Україні розширюється "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в "червоній" зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, але з 11 лютого їх стане більше. В "жовтій" зоні карантину тільки три області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "жовтій" зоні карантину перебувають Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області. В "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області.

З 11 лютого в цю зону перейдуть Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

Всі інші регіони - "помаранчеві".

Локдаун в Україні. &quot;Червона&quot; зона розширюється з 11 лютого, &quot;жовтих&quot; областей тільки три

Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення розширити "червону" зону карантину.

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