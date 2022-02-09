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Локдаун в Украине. "Красная" зона расширяется с 11 февраля, "желтых" областей только три

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Киев, Среда 09 февраля 2022 08:45
Локдаун в Украине. "Красная" зона расширяется с 11 февраля, "желтых" областей только три Фото: в Украине расширяется "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковска и Ровенская области, но с 11 февраля их станет больше. В "желтой" зоне карантина только три области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "желтой" зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. В "красной" зоне карантина - Ивано-Франковская и Ровенская области.

С 11 февраля в эту зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.

Все остальные регионы - "оранжевые".

Локдаун в Украине. &quot;Красная&quot; зона расширяется с 11 февраля, &quot;желтых&quot; областей только три

Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение расширить "красную" зону карантина.

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