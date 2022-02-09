Локдаун в Украине. "Красная" зона расширяется с 11 февраля, "желтых" областей только три
Фото: в Украине расширяется "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в "красной" зоне карантина находятся Ивано-Франковска и Ровенская области, но с 11 февраля их станет больше. В "желтой" зоне карантина только три области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "желтой" зоне карантина находятся Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области. В "красной" зоне карантина - Ивано-Франковская и Ровенская области.
С 11 февраля в эту зону перейдут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.
Все остальные регионы - "оранжевые".