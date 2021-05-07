RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Туреччині посилили: що заборонили

Автор: Анастасія Рокитна

Локдаун в Туреччині посилили з сьогоднішнього дня. Зокрема, ввели обмеження на покупки в магазинах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ країни.

У країні ввели заборону на продаж:

  • текстилю,
  • одягу та аксесуарів,
  • іграшок,
  • електроніки,
  • виробів зі скла,
  • канцтоварів,
  • автомобільних аксесуарів,
  • садового приладдя,
  • інструментів.

Однак, крім соціально значущих продуктів і засобів для чищення в магазинах можна буде придбати косметику і корм для тварин.

Зазначимо, в Туреччині навчання школярів проходить в дистанційному форматі, закриті дитсадки, обмежені міжміські поїздки. Ринки та продуктові магазини працюють з 10:00 до 17:00, а ресторани та кафе працюють тільки на одному місці. Також заборонена торгівля алкоголем.

У країні діє комендантська година, а всі підприємства з надання індивідуальних послуг або некритичної сфери закриті.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛокдаунТурция