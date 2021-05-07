Локдаун у Туреччині посилили: що заборонили

Локдаун в Туреччині посилили з сьогоднішнього дня. Зокрема, ввели обмеження на покупки в магазинах.
У країні ввели заборону на продаж:
Однак, крім соціально значущих продуктів і засобів для чищення в магазинах можна буде придбати косметику і корм для тварин.
Зазначимо, в Туреччині навчання школярів проходить в дистанційному форматі, закриті дитсадки, обмежені міжміські поїздки. Ринки та продуктові магазини працюють з 10:00 до 17:00, а ресторани та кафе працюють тільки на одному місці. Також заборонена торгівля алкоголем.
У країні діє комендантська година, а всі підприємства з надання індивідуальних послуг або некритичної сфери закриті.
Раніше Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.
РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.