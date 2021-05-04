ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Локдаун в Туреччині посилюють, обмеживши покупки в магазинах

Новость на русском → Анкара, Вівторок 04 травня 2021 14:01
Локдаун в Туреччині посилюють, обмеживши покупки в магазинах Фото: у Туреччині посилили локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Локдаун в Туреччині з 7 травня посилюють через ситуацію з коронавірусом. У країні обмежать покупки в магазинах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ країни.

Таким чином, дозволено буде торгувати тільки продуктами харчування, їжею для тварин, миючими засобами і деякими видами косметики, за винятком парфумерії та приладдя для макіяжу.

Під заборону підпадають продажі електроніки, одягу, іграшок, текстилю, товарів для саду, автомобільних аксесуарів, канцелярських товарів.

Зазначимо, введення локдауну в Туреччині не допомогло впоратися з пандемією коронавірусу. У країні зафіксували 340 смертей від COVID-19 у неділю, 2 березня.

Раніше уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. У Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.

Нагадаємо, Туреччина з 29 квітня ввела повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция Локдаун
NEWS
Коли може відновитися будівництво "Північного потоку-2": названо терміни
Коли може відновитися будівництво "Північного потоку-2": названо терміни
DAILY
Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину