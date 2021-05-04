Локдаун в Туреччині посилюють, обмеживши покупки в магазинах

Локдаун в Туреччині з 7 травня посилюють через ситуацію з коронавірусом. У країні обмежать покупки в магазинах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ країни .

Таким чином, дозволено буде торгувати тільки продуктами харчування, їжею для тварин, миючими засобами і деякими видами косметики, за винятком парфумерії та приладдя для макіяжу.

Під заборону підпадають продажі електроніки, одягу, іграшок, текстилю, товарів для саду, автомобільних аксесуарів, канцелярських товарів.

Зазначимо, введення локдауну в Туреччині не допомогло впоратися з пандемією коронавірусу. У країні зафіксували 340 смертей від COVID-19 у неділю, 2 березня.

Раніше уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. У Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.