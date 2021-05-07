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Локдаун в Турции ужесточили: что запретили

Автор: Анастасия Рокитна

Локдаун в Турции усилили с сегодняшнего дня. В частности, ввели ограничения на покупки в. магазинах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

В стране ввели запрет на продажу:

  • текстиля,
  • одежды и аксессуаров,
  • игрушек,
  • электроники,
  • изделий из стекла,
  • канцтоваров,
  • автомобильных аксессуаров,
  • садовых принадлежностей,
  • инструментов.

Однако, помимо социально значимых продуктов и чистящих средств в магазинах можно будет приобрести косметику и корм для животных.

Отметим, в Турции обучение школьников проходит в дистанционном формате, закрыты детсады, ограничены междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00, а рестораны и кафе работают только навынос. Также запрещена торговля алкоголем.

В стране действует комендантский час, а все предприятия по предоставлению индивидуальных услуг или некритичной сферы закрыты.

Ранее Министерство внутренних дел Турции разъяснило условия комендантского часа в стране. Туристы не подпадают под его действие.

РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.

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Новости Украины ЛокдаунТурция