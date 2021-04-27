ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині роз'яснили умови комендантської години для туристів: є виняток

Новость на русском → Анкара, Вівторок 27 квітня 2021 10:34
У Туреччині роз'яснили умови комендантської години для туристів: є виняток Фото: у МВС Туреччини роз'яснили умови комендантської години в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.

Про це повідомляє Euronews.

Тільки іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, введеної владою з 29 квітня по 17 травня, повідомили в МВС. Тимчасово іноземці, що знаходяться в Туреччині, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування.

"Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - йдеться в повідомленні.

Однак для інших іноземців, які мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом Міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями - дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язково.

Нагадавши, уряд Туреччини прийняв рішення ввести повний локдаун на території країни.

Так, з четверга в країні міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом, а громадський транспорт буде працювати з 50% завантаженістю.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення обмежувальних заходів у зв'язку із зростанням нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция комендантский час Локдаун
NEWS
При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск
При підкоренні Марса буде багато людських жертв, - Ілон Маск
DAILY
Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу