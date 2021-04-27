У Туреччині роз'яснили умови комендантської години для туристів: є виняток
Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.
Про це повідомляє Euronews.
Тільки іноземні туристи не підпадають під дію комендантської години, введеної владою з 29 квітня по 17 травня, повідомили в МВС. Тимчасово іноземці, що знаходяться в Туреччині, зможуть продовжувати користуватися свободою пересування.
"Виключення з режиму комендантської години поширюється тільки на іноземних громадян, які перебувають у Туреччині з короткими візитами або тимчасово як туристи", - йдеться в повідомленні.
Однак для інших іноземців, які мають посвідку на проживання, осіб з наданим їм статусом Міжнародного захисту, які не перебувають в країні з туристичними цілями - дотримання заборони на вихід на вулицю обов'язково.
Нагадавши, уряд Туреччини прийняв рішення ввести повний локдаун на території країни.
Так, з четверга в країні міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом, а громадський транспорт буде працювати з 50% завантаженістю.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення обмежувальних заходів у зв'язку із зростанням нових випадків коронавірусу.