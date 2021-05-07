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Локдаун у Туреччині посилили: що заборонили

Новость на русском → Анкара, П'ятниця 07 травня 2021 10:25
Локдаун у Туреччині посилили: що заборонили Фото: у Туреччині посилили локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Локдаун в Туреччині посилили з сьогоднішнього дня. Зокрема, ввели обмеження на покупки в магазинах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ країни.

У країні ввели заборону на продаж:

  • текстилю,
  • одягу та аксесуарів,
  • іграшок,
  • електроніки,
  • виробів зі скла,
  • канцтоварів,
  • автомобільних аксесуарів,
  • садового приладдя,
  • інструментів.

Однак, крім соціально значущих продуктів і засобів для чищення в магазинах можна буде придбати косметику і корм для тварин.

Зазначимо, в Туреччині навчання школярів проходить в дистанційному форматі, закриті дитсадки, обмежені міжміські поїздки. Ринки та продуктові магазини працюють з 10:00 до 17:00, а ресторани та кафе працюють тільки на одному місці. Також заборонена торгівля алкоголем.

У країні діє комендантська година, а всі підприємства з надання індивідуальних послуг або некритичної сфери закриті.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Туреччини роз'яснило умови комендантської години в країні. Туристи не підпадають під його дію.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

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