Локдаун у Туреччині посилили: що заборонили

Локдаун в Туреччині посилили з сьогоднішнього дня. Зокрема, ввели обмеження на покупки в магазинах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ країни .

У країні ввели заборону на продаж:

текстилю,

одягу та аксесуарів,

іграшок,

електроніки,

виробів зі скла,

канцтоварів,

автомобільних аксесуарів,

садового приладдя,

інструментів.

Однак, крім соціально значущих продуктів і засобів для чищення в магазинах можна буде придбати косметику і корм для тварин.

Зазначимо, в Туреччині навчання школярів проходить в дистанційному форматі, закриті дитсадки, обмежені міжміські поїздки. Ринки та продуктові магазини працюють з 10:00 до 17:00, а ресторани та кафе працюють тільки на одному місці. Також заборонена торгівля алкоголем.

У країні діє комендантська година, а всі підприємства з надання індивідуальних послуг або некритичної сфери закриті.