Локдаун у Львівській області: чи будуть зупинятися поїзди
"Укрзалізниця" не буде забороняти висадку та посадку пасажирів на станціях у Львівській області, поки вона перебуватиме у "червоній" зоні карантину. Однак обмеження можуть ввести, якщо так вирішить регіональна комісія ТЕБ та НС.
Про це йдеться на сайті УЗ.
Як зазначили в "Укрзалізниці", посадку та висадку не будуть обмежувати щонайменше до кінця березня.
"УЗ не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у регіоні, як мінімум, до 30 березня включно. Залежно від динаміки захворюваності у регіоні впродовж тижня, комісією буде прийняте рішення щодо необхідності обмеження залізничних перевезень", - заявили в компанії.
Львівська область перейде у "червону" зону карантину опівночі 25 березня. З того часу на території області, в тому числі й на території Львова, буде заборонено:
- прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів.
Раніше в "червоній" зоні також заборонялася посадка і висадка пасажирів поїздів, але Кабмін передав повноваження вводити такі обмеження місцевій владі. Тепер рішення щодо роботи громадського транспорту ухвалюють місцеві комісії ТЕБ та НС.
Нагадаємо, завтра у "червону" зону потрапить Київська область. Сьогодні регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила, чи зупиняти громадський транспорт.
Додамо, станом на 23 березня в Україні дев'ять регіонів перебувають в "червоній" зоні карантину.