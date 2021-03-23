ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда

Новина українською → Львовская область, Вторник 23 марта 2021 21:20
Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" не будет запрещать высадку и посадку пассажиров на станциях во Львовской области, пока она будет находиться в "красной" зоне карантина. Однако ограничения могут ввести, если так решит региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Как отметили в "Укрзализныце", посадку и высадку не будут ограничивать как минимум до конца марта.

"УЗ не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе, как минимум, до 30 марта включительно. В зависимости от динамики заболеваемости в регионе на протяжении недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок", - заявили в компании.

Львовская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 25 марта. С того времени на территории области, в том числе и на территории Львова, будет запрещено:

  • прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Раньше в "красной" зоне также запрещалась посадка и высадка пассажиров поездов, но Кабмин передал полномочия вводить такие ограничения местным властям. Теперь решение по работе общественного транспорта принимают местные комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, завтра в "красную" зону попадет Киевская область. Сегодня региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила останавливать ли общественный транспорт.

Добавим, по состоянию на 23 марта в Украине девять регионов находятся в "красной" зоне карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Укрзализныця поезд Львовская область Карантин Локдаун
NEWS
Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия
Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками