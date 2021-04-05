У Зеленського різко відреагували на проблему зі спецперепустками в Києві

На проблему з спецперепустками в Києві на громадський транспорт відреагували в Офісі президента. Там наполягають на тому, щоб міська влада оперативно вирішила ситуацію з дефіцитом пропусків.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Facebook .

Зокрема, у президента Володимира Зеленського відзначають, що рішення про спецперепустки приймав Київ і станом на 5 квітня незадовільно впорався з цим завданням.

Також в Офісі зазначили, що Київ має терміново виправити ситуацію і забезпечити жителів міста можливістю користуватися громадським транспортом, а також вивести достатню кількість одиниць транспорту на маршрути.