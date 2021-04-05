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У Зеленського різко відреагували на проблему зі спецперепустками в Києві

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 13:56
У Зеленського різко відреагували на проблему зі спецперепустками в Києві Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На проблему з спецперепустками в Києві на громадський транспорт відреагували в Офісі президента. Там наполягають на тому, щоб міська влада оперативно вирішила ситуацію з дефіцитом пропусків.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Facebook.

Зокрема, у президента Володимира Зеленського відзначають, що рішення про спецперепустки приймав Київ і станом на 5 квітня незадовільно впорався з цим завданням.

Також в Офісі зазначили, що Київ має терміново виправити ситуацію і забезпечити жителів міста можливістю користуватися громадським транспортом, а також вивести достатню кількість одиниць транспорту на маршрути.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що з 5 квітня громадський транспорт Київа, у тому числі метро, працює виключно за спеціальними перепустками. Такі перепустки видає міська влада для працівників підприємств критичної сфери, медиків і так далі. Для отримання такого проїзного документа до відповідного департаменту КМДА звертаються самі підприємства.

Також повідомлялося, що досі киянам не видали всі спеціальні перепустки, і були випадки, коли, наприклад, медиків не пускали в громадський транспорт. У КМДА обіцяють роздати решту перепусток протягом двох днів.

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