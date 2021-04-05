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У КМДА додрукували спецперепустки на транспорт: їх видадуть у понеділок-вівторок

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 11:11
У КМДА додрукували спецперепустки на транспорт: їх видадуть у понеділок-вівторок Фото: в КМДА додрукували спецперепустки (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації на фоні посилення локдауну у Києві додрукував 100 тисяч спецперепусток. Їх можна буде отримати 5-6 квітня.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Вказано, що видано уже 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Загалом же надрукували 500 тисяч перепусток.

"Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток... Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чиновник підкреслив, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

Він зазначив, що сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу, тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт.

"Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень", - зазначив Поворозник.

За його словами, за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони".

Як писало РБК-Україна, в Києві у кілька разів зросли ціни на служби таксі на тлі переходу громадського транспорту на роботу за спецперепустками.

Так, рішення про продовження посиленого локдауну в Києві буде прийнято на наступному тижні.

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