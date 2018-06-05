У "ЛНР" поширюються чутки про заборону на в'їзд до Росії під час ЧС-2018, - ІС

Російська сторона вводить обмеження на перетин кордону

У самопроголошеній "Луганській народній республіці" поширюються чутки про обмеження на в'їзд до Російської Федерації на період футбольного ЧС-2018. Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Повідомляється, що в так званій "службі прикордонної охорони МДБ ЛНР" поширюється інформація про те, що на період проведення в Росії ЧС-2018 росіяни вводять жорсткі обмеження на перетин кордону для приватних автомобілів і рейсових автобусів, які здійснюють регулярні рейси з "ЛНР" на територію РФ.

"У свою чергу, на рівні середньої та молодшої командної ланки російські прикордонники дану ситуацію своїм "колегам" в "ЛНР" не коментують", - додав Тимчук.

По информации ИС, в руководстве т.н. «службы пограничной охраны МГБ ЛНР» усиленно распространяется информация, что с 12... Опубліковано Dmitry Tymchuk 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заборонить в'їзд транспорту з окупованих районів Донецької та Луганської областей під час ЧС-2018.