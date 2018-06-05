В "ЛНР" распространяются слухи о запрете на въезд в Россию в ходе ЧМ-2018, - ИС

Российская сторона вводит ограничения на пересечение границы

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" распространяются слухи об ограничениях на въезд в Российскую Федерацию на период футбольного ЧМ-2018. Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Сообщается, что в так называемой "службе пограничной охраны МГБ ЛНР" распространяется информация о том, на период проведения в России ЧМ-2018 россияне вводят жесткие ограничения на пересечение границы для частных автомобилей и рейсовых автобусов, которые осуществляют регулярные рейсы из "ЛНР" на территорию РФ.

"В свою очередь, на уровне среднего и младшего командного звена российские пограничники данную ситуацию своим "коллегам" в "ЛНР" не комментируют", - добавил Тымчук.

По информации ИС, в руководстве т.н. «службы пограничной охраны МГБ ЛНР» усиленно распространяется информация, что с 12... Опубліковано Dmitry Tymchuk 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия запретит въезд транспорта из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей во время ЧМ-2018.