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В "ЛНР" стався вибух на шахті, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    25.04.2019 - 23:52
В "ЛНР" стався вибух на шахті, є загиблі
Ілюстративне фото (Pixabey)

Загинули щонайменше чотири людини

На окупованій території Луганської області 25 квітня стався вибух на шахті "Східкарбон" у населеному пункті Юр'ївка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За попередніми даними, зранку стався вибух метану, унаслідок чого загинули щонайменше 4 людини.

Таку інформацію підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, аварія сталась близько 11 ранку 25 квітня.

При цьому вибухи на шахті станом на 23 годину продовжуються - виділяється газ метан з вирубок.

Він також додав, що найближчий загін гірничорятувальної служби знаходиться на території, підконтрольній уряду України, у Лисичанську. Утім "влада" "ЛНР" вирішила звернутися до рятувальників у Росії - з Ростовської області, що за понад 200 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що в селищі Північний під Торецьком евакуювали гірників після короткого замикання на шахті.

РБК-Україна писало, що на Донбасі з початку доби, станом на 18:00, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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