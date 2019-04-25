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Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 19:17
Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

На Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що з початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, з них один раз застосував заборонені мінськими угодами 82 мм міномети. Збройні формування РФ також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник п'ять раз обстріляв позиції наших підрозділів у Павлополя, Гнутово, Лебединського, Талаковки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем одного разу обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Кримське.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - заявили в штабі.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу середу, 24 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець операції Об'єднаних сил отримав поранення.

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Теми: Новини ООС
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