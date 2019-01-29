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Під Торецьком евакуювали гірників через задимлення у шахті

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 10:33
Під Торецьком евакуювали гірників через задимлення у шахті
Фото: шахта "Північна" (toretskvugillya.com.ua)

Інцидент стався через коротке замикання

В селищі Північний під Торецьком евакуювали гірників після короткого замикання на шахті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області.

Повідомляється, що близько опівночі надійшла інформація про пожежу в шахтному стовбурі на шахті "Північна". На місці інциденту з'ясувалося, що спостерігається задимлення без відкритого горіння. Як встановили рятувальники, в електродвигуні підйомника сталося коротке замикання.

"На момент інциденту в шахті знаходилися 11 гірників, з яких 8 були негайно евакуйовані і ще 3 підняли на поверхню о 03:36. Всі гірники пройшли шахтний медичний огляд та медичне обстеження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпровському коксохімічному заводі в Кам'янському стався вибух, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. Як повідомили правоохоронці, вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням бітуму стався в цеху з переробки смоли.

За даним фактом відкрито кримінальну справу ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

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