Фото: Ольга Кобцева (из открытых источников)

По словам Ольги Кобцевой, представители Украины выступили с предложением уменьшить число людей, которых включат в список на обмен

Представитель "Луганской народной республики" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева заявила, что "ЛНР" готова передать Киеву в рамках обмена пленными до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

По ее словам, представители Украины в ходе заседания ТКГ в Минске, которое состоялось 18 декабря, выступили с предложением уменьшить число людей, которых планируют включить в список для обмена.

"Но здесь самое, что, я считаю, кощунственное было, они были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны. То есть, со стороны "ЛНР" подтверждено до 30, человек и официальные представители готовы были этот список уменьшить", - заявила Кобцева.

Напомним, так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".