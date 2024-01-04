ВСУ продолжают расширять плацдарм в Херсонской области, - Генштаб

Украинские военные продолжают проводить мероприятия по расширению плацдарма в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на данном направлении за прошедшие сутки российские войска совершили девять безуспешных штурмовых действий.

Плацдарм на левом берегу Днепра

Напомним, еще в ноябре 2023 года стало известно, что украинским защитникам удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. Они держат плацдарм и не дают оккупантам выбить их оттуда, несмотря на постоянные попытки вражеских штурмов.

Спикера Сил обороны юга Наталья Гуменюк недавно отмечала, что украинские военные на левом берегу Днепра имеют преимущество в мотивации.

Позже она отмечала, что украинские защитники пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра. При этом оккупанты атакуют бойцов ВСУ дронами.