У Лівії повстанці захопили будівлю уряду
Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра в столиці Лівії Тріполі. У містах Західного регіону спостерігається стан бойової готовності
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лівійський телеканал Sky news Arabia.
Повстанці, відомі як діючі в столиці члени бригади "АС-Самуд", пообіцяли, що " президентських виборів в Лівії не буде. Ми закриємо всі державні установи в Тріполі".
Як пише Sky News Arabia, "складається враження, що панувала в регіоні напруженість пов'язана з рішенням президентської ради про відставку командувача військовим округом Тріполі Абделя Бассета Марвана". Раніше в середу президентська рада Лівії винесла рішення про відхід Марвана і призначення Абдель-Кадера Халіфи на посаду командувача військовим округом Тріполі.
VIDEO Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021
24 грудня в Лівії заплановані президентські вибори, а потім відбудуться парламентські.
Відзначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду. Очікується, що лідер так званої Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар теж візьме участь у виборах президента.