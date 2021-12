У Лівії повстанці захопили будівлю уряду

Повстанці, відомі як діючі в столиці члени бригади "АС-Самуд", пообіцяли, що " президентських виборів в Лівії не буде. Ми закриємо всі державні установи в Тріполі".

Як пише Sky News Arabia, "складається враження, що панувала в регіоні напруженість пов'язана з рішенням президентської ради про відставку командувача військовим округом Тріполі Абделя Бассета Марвана". Раніше в середу президентська рада Лівії винесла рішення про відхід Марвана і призначення Абдель-Кадера Халіфи на посаду командувача військовим округом Тріполі.

VIDEO Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8