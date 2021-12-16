ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Лівії повстанці захопили будівлю уряду

Новость на русском →
Триполі, Четвер 16 грудня 2021 02:46
У Лівії повстанці захопили будівлю уряду Фото: у Лівії бойовики захопили будівлю уряду (sknewsarabia.com)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики оточили штаб-квартиру прем'єр-міністра в столиці Лівії Тріполі. У містах Західного регіону спостерігається стан бойової готовності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лівійський телеканал Sky news Arabia.

Повстанці, відомі як діючі в столиці члени бригади "АС-Самуд", пообіцяли, що " президентських виборів в Лівії не буде. Ми закриємо всі державні установи в Тріполі".

Як пише Sky News Arabia, "складається враження, що панувала в регіоні напруженість пов'язана з рішенням президентської ради про відставку командувача військовим округом Тріполі Абделя Бассета Марвана". Раніше в середу президентська рада Лівії винесла рішення про відхід Марвана і призначення Абдель-Кадера Халіфи на посаду командувача військовим округом Тріполі.

24 грудня в Лівії заплановані президентські вибори, а потім відбудуться парламентські.

Відзначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду. Очікується, що лідер так званої Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар теж візьме участь у виборах президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливия
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні