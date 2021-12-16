В Ливии повстанцы захватили здание правительства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийский телеканал Sky news Arabia .

Повстанцы, известные как действующие в столице члены Бригады "Ас-Самуд", пообещали, что "президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи".

Как пишет Sky News Arabia, "создается впечатление, что царившая в регионе напряженность связана с решением президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана". Ранее в среду Президентский совет Ливии вынес решение об уходе Марвана и назначении Абдель-Кадера Халифы на должность командующего военным округом Триполи.