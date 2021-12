В Ливии повстанцы захватили здание правительства

Повстанцы, известные как действующие в столице члены Бригады "Ас-Самуд", пообещали, что "президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи".

Как пишет Sky News Arabia, "создается впечатление, что царившая в регионе напряженность связана с решением президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана". Ранее в среду Президентский совет Ливии вынес решение об уходе Марвана и назначении Абдель-Кадера Халифы на должность командующего военным округом Триполи.

VIDEO Armed groups control the vicinity of the Prime Minister's headquarters in #Tripoli, following tension that erupted due to the Presidential appointments of officers and the establishment of brigades with leaders linked to a hardline group. #Libya pic.twitter.com/OL29zAT4w8