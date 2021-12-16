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В Ливии повстанцы захватили здание правительства

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Триполи, Четверг 16 декабря 2021 02:46
В Ливии повстанцы захватили здание правительства Фото: в Ливии боевики захватили здание правительства (sknewsarabia.com)
Автор: Артур Родивилов

Боевики оцепили штаб-квартиру премьер-министра в столице Ливии Триполи. В городах западного региона наблюдается состояние боевой готовности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийский телеканал Sky news Arabia.

Повстанцы, известные как действующие в столице члены Бригады "Ас-Самуд", пообещали, что "президентских выборов в Ливии не будет. Мы закроем все государственные учреждения в Триполи".

Как пишет Sky News Arabia, "создается впечатление, что царившая в регионе напряженность связана с решением президентского совета об отставке командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана". Ранее в среду Президентский совет Ливии вынес решение об уходе Марвана и назначении Абдель-Кадера Халифы на должность командующего военным округом Триполи.

24 декабря в Ливии запланированы президентские выборы, а затем состоятся парламентские.

Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства. Ожидается, что лидер так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар тоже примет участие в выборах президента.

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