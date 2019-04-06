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ООН має намір провести конференцію в Лівії, як і планувалося

Новини » Політика    06.04.2019 - 16:13
ООН має намір провести конференцію в Лівії, як і планувалося
Фото: Гассан Саламі (twitter.com/GermanyUN)

Конференція має відбутися у місті Гадемс

Спеціальний посланник ООН по Лівії Гассан Саламі в суботу, 6 квітня 2019 року, заявив, що вони не мають наміру скасовувати проведення національної конференції в Лівії незважаючи на наростання бойові дії в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Організація Об'єднаних Націй планує проведення конференції з 14 по 16 квітня 2019 року в південно-західному місті Гадамес. Основною темою конференції мають стати вибори, як інструмент, який може дозволити знайти вихід з восьмирічного конфлікту в країні.

Також Саламі заявив під час прес-конференції в Тріполі, що ООН працює над запобіганням ескалації бойових дій в Лівії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Лівійська національна армія продовжує наступ на Тріполі. Підрозділи ЛНА увійшли в населений пункт Ес-Саидия району Варшафана на південно-заході від Тріполі і встановили контроль над міською інфраструктурою, при цьому вони заявили, що не відводили свої війська після авіаударів урядових військ на півдні від столиці.

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