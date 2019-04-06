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Прем'єр Лівії пригрозив міжнародним трибуналом учасників наступу на Тріполі

Новини » Політика    06.04.2019 - 23:10
Прем'єр Лівії пригрозив міжнародним трибуналом учасників наступу на Тріполі
Фото: Фаїз Сарадж (twitter.com/anaga)

Також прем'єр закликав міжнародне співтовариство не підтримувати Хафтар

Всім учасникам наступу на Тріполі загрожує міжнародний трибунал - заявив прем'єр-міністр лівійського уряду національної згоди Фаїз Сарадж, передає РБК-Україна телеканал Al Arabiya.

Прем'єр уточнив, що під трібанал потраплять всі учасники Лівійської національної армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара.

"Ми подамо позови проти всіх учасників військових операцій в лівійські і міжнародні суди", - сказав Фаїз Сарадж.

Також він закликав міжнародне співтовариство "не підтримувати спроби Хафтара перетворити Лівію в військову державу". Крім того, він зазначив необхідність загальної мобілізації, яка необхідна для протистояння Хафтару.

Також в кабміні Лівії відзначили, що підтримує зусилля ООН по вирішенню конфлікту.

Нагадаємо, повідомляється, що ООН планує для вирішення конфлікту в Лівії провести конференції з 14 по 16 квітня 2019 року в південно-західному місті Гадамес. Основною темою конференції мають стати вибори, як інструмент, який може дозволити знайти вихід з восьмирічного конфлікту в країні.

ООН має намір провести конференцію в Лівії, як і планувалося Лівійська національна армія продовжує наступ на Тріполі
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