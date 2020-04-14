"Ліверпуль" запровадив штрафи за запізнення на онлайн-тренування під час карантину

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп розповів, що команда в умовах самоізоляції підтримує форму на онлайн-тренуваннях. Слова наставника наводить офіційний сайт клубу.

За його словами, за запізнення на такі заняття передбачені штрафи.

"Ці тренування не схожі на звичайні. Ми починаємо в 10, а чат відкривається о 9:30. До цього часу вже майже все в зборі. Під час перших зустрічей гравці збиралися раніше наміченого часу, так що в чаті панував справжній хаос. Зараз вони приходять пізніше, але вчасно, що важливо, тому що штрафи ніхто не скасовує! Якщо хтось спізнюється, йому доведеться заплатити", - розповів фахівець.

Нагадаємо, розіграш чемпіонату Англії припинений через пандемію коронавірусу на невизначений термін. Відновлення змагань залежить від подальшої ситуації з поширенням вірусної інфекції. На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38.

"Ліверпулю" лідирує в турнірній таблиці АПЛ. Команді Клоппа досить добути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.