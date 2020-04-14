"Ливерпуль" ввел штрафы за опоздание на онлайн-тренировки во время карантина

Главный тренер английского "Ливерпуль" Юрген Клопп рассказал, что команда в условиях самоизоляции поддерживает форму на онлайн-тренировках. Слова наставника привод официальный сайт клуба.

По его словам, за опоздания на такие занятия предусмотрены штрафы.

"Эти тренировки не похожи на обычные. Мы начинаем в 10, а чат открывается в 9:30. К этому времени уже почти все в сборе. Во время первых встреч игроки собирались раньше намеченного времени, так что в чате царил настоящий хаос. Сейчас они приходят позже, но вовремя, что важно, потому что штрафы никто не отменял! Если кто-то опаздывает, ему придется заплатить", - рассказал специалист.

Напомним, розыгрыш чемпионата Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением вирусной инфекции. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

"Ливерпулю" лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команде Клоппа достаточно добыть две победы, чтобы стать чемпионом Англии впервые с 1990 года.