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Клопп поки не має наміру продовжувати контракт з "Ліверпулем"

Новини » Спорт    19.07.2019 - 13:05
Клопп поки не має наміру продовжувати контракт з "Ліверпулем"
Фото: Юрген Клопп (liverpoolfc.com)

Нинішня угода між сторонами діє ще три роки

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп не має наміру найближчим часом продовжувати контракт з клубом. Німця цитує The Telegraph.

Нинішня угода з німецьким фахівцем розрахована до 2022 року.

"Я не піду до закінчення контракту. Це моє бажання. У нас достатньо часу для прийняття рішень за новим контрактом. Нема потреби робити це зараз. Три роки - це занадто рано для занепокоєння. Це просто контракт", - сказав Клопп.

За поточною угодою зарплата фахівця становить близько 9 млн євро в рік.

"Ліверпуль" в минулому сезоні став переможцем Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті Англії посів друге місце.

Клопп тренує "червоних" з 2015 року, а до цього сім років працював в "Боруссії" з Дортмунда.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Ліверпуль" має намір продовжити контракт з Клоппом після перемоги в ЛЧ.

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