ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Ліверпуль" обіграв "Челсі" в серії пенальті і завоював Суперкубок УЄФА

Новини » Спорт    15.08.2019 - 00:55
"Ліверпуль" обіграв "Челсі" в серії пенальті і завоював Суперкубок УЄФА

Англійські команди розіграли трофей в Туреччині

"Ліверпуль" обіграв "Челсі" в матчі Суперкубка УЄФА і став володарем трофея. Поєдинок в Стамбулі на стадіоні "Бешикташ Парк" завершився в основний час з рахунком 1:1. У додатковий час команди знову обмінялися голами, а доля зустрічі вирішилася в серії пенальті.

Лондонський клуб відкрив рахунок в грі на 36 хвилині зусиллями Олів'є Жиру, який пробив низом точно повз Адріана в сітку воріт. Садіо Мане зрівняв рахунок 48 хвилині, а вже в додатковому таймі оформив дубль. "Челсі" зміг відігратися на 100 хвилині завдяки пенальті - Жоржина впевненим розвів м'яч і голкіпера по різних кутах воріт.

У серії пенальті перемогу здобув "Ліверпуль" - 5:4. Єдиний пенальті не реалізував Абрахам.

Минулого року Суперкубок УЄФА завоював "Атлетіко", який здолав свого співвітчизника мадридський "Реал" з рахунком 4:2.

Клопп поки не має наміру продовжувати контракт з "Ліверпулем" Кращий бомбардир "Челсі" Лемпард повернувся в клуб в якості тренера
Новини України ЛиверпульУЕФАЧелси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся