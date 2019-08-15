"Ліверпуль" обіграв "Челсі" в серії пенальті і завоював Суперкубок УЄФА

Англійські команди розіграли трофей в Туреччині

"Ліверпуль" обіграв "Челсі" в матчі Суперкубка УЄФА і став володарем трофея. Поєдинок в Стамбулі на стадіоні "Бешикташ Парк" завершився в основний час з рахунком 1:1. У додатковий час команди знову обмінялися голами, а доля зустрічі вирішилася в серії пенальті.

Лондонський клуб відкрив рахунок в грі на 36 хвилині зусиллями Олів'є Жиру, який пробив низом точно повз Адріана в сітку воріт. Садіо Мане зрівняв рахунок 48 хвилині, а вже в додатковому таймі оформив дубль. "Челсі" зміг відігратися на 100 хвилині завдяки пенальті - Жоржина впевненим розвів м'яч і голкіпера по різних кутах воріт.

У серії пенальті перемогу здобув "Ліверпуль" - 5:4. Єдиний пенальті не реалізував Абрахам.

Минулого року Суперкубок УЄФА завоював "Атлетіко", який здолав свого співвітчизника мадридський "Реал" з рахунком 4:2.