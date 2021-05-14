"Ліверпуль" обіграв "МЮ" і вклинився в боротьбу за топ-4 в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги поступився в домашніх стінах "Ліверпулю" - 2:4. Перемога дозволила мерсисайдців впритул наблизитися за втраченими очками до "Челсі", яке займає четверту позицію в АПЛ.

Відкрили рахунок в матчі гравці "МЮ" - на 10-й хвилині результативний удар на рахунку Фернандеша.

Під кінець першої половини "Ліверпуль" зміг не просто відігратися, а й вийти вперед. Спершу на 34-й хвилині відзначився Жота, а вже на третій доданій хвилині до першого тайму другий гол мерсисайдців забив Фірміно.

Уже на старті другої 45-хвилинки Фірміно оформив дубль і довів рахунок до 3: 1. В середині тайму гравці "МЮ" один гол відіграли - гол в активі Решфорда. Однак останнє слово було за підопічними Клоппа - на 90-й хвилині відзначився Саллах.

У підсумку перемога "Ліверпуля" 4:2, яка дозволила мерсисайдців вийти на п'яту сходинку в АПЛ. Від "Челсі", яке йде четвертим, мерсисайдці відстають на чотири очки і мають гру в запасі. Четверте місце дає можливість участі в кваліфікації до Ліги чемпіонів.