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"Ліверпуль" обіграв "МЮ" і вклинився в боротьбу за топ-4 в АПЛ

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Манчестер, П'ятниця 14 травня 2021 00:12
"Ліверпуль" обіграв "МЮ" і вклинився в боротьбу за топ-4 в АПЛ Фото: перемога дозволила "Ліверпулю" наблизитися до топ-4 (twitter.com/lfc)
Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги поступився в домашніх стінах "Ліверпулю" - 2:4. Перемога дозволила мерсисайдців впритул наблизитися за втраченими очками до "Челсі", яке займає четверту позицію в АПЛ.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Відкрили рахунок в матчі гравці "МЮ" - на 10-й хвилині результативний удар на рахунку Фернандеша.

Під кінець першої половини "Ліверпуль" зміг не просто відігратися, а й вийти вперед. Спершу на 34-й хвилині відзначився Жота, а вже на третій доданій хвилині до першого тайму другий гол мерсисайдців забив Фірміно.

Уже на старті другої 45-хвилинки Фірміно оформив дубль і довів рахунок до 3: 1. В середині тайму гравці "МЮ" один гол відіграли - гол в активі Решфорда. Однак останнє слово було за підопічними Клоппа - на 90-й хвилині відзначився Саллах.

У підсумку перемога "Ліверпуля" 4:2, яка дозволила мерсисайдців вийти на п'яту сходинку в АПЛ. Від "Челсі", яке йде четвертим, мерсисайдці відстають на чотири очки і мають гру в запасі. Четверте місце дає можливість участі в кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, поєдинок між "МЮ" і "Ліверпулем" повинен був відбутися 2 травня, проте через протест фанатів був перенесений. Фани "червоних дияволів" прорвалися на поле "Олд Траффорда" за кілька годин до стартового свистка. Вони вимагають відходу з клубу американських власників Глейзерів.

Відзначимо, двома днями раніше "МЮ" поступився "Лестеру" і дозволив оформити дострокове чемпіонство в АПЛ гравцям "Манчестер Сіті".

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