"Ліверпуль" обіграв "МЮ" і вклинився в боротьбу за топ-4 в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" у перенесеному матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги поступився в домашніх стінах "Ліверпулю" - 2:4. Перемога дозволила мерсисайдців впритул наблизитися за втраченими очками до "Челсі", яке займає четверту позицію в АПЛ.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Відкрили рахунок в матчі гравці "МЮ" - на 10-й хвилині результативний удар на рахунку Фернандеша.
Під кінець першої половини "Ліверпуль" зміг не просто відігратися, а й вийти вперед. Спершу на 34-й хвилині відзначився Жота, а вже на третій доданій хвилині до першого тайму другий гол мерсисайдців забив Фірміно.
Уже на старті другої 45-хвилинки Фірміно оформив дубль і довів рахунок до 3: 1. В середині тайму гравці "МЮ" один гол відіграли - гол в активі Решфорда. Однак останнє слово було за підопічними Клоппа - на 90-й хвилині відзначився Саллах.
У підсумку перемога "Ліверпуля" 4:2, яка дозволила мерсисайдців вийти на п'яту сходинку в АПЛ. Від "Челсі", яке йде четвертим, мерсисайдці відстають на чотири очки і мають гру в запасі. Четверте місце дає можливість участі в кваліфікації до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, поєдинок між "МЮ" і "Ліверпулем" повинен був відбутися 2 травня, проте через протест фанатів був перенесений. Фани "червоних дияволів" прорвалися на поле "Олд Траффорда" за кілька годин до стартового свистка. Вони вимагають відходу з клубу американських власників Глейзерів.
Відзначимо, двома днями раніше "МЮ" поступився "Лестеру" і дозволив оформити дострокове чемпіонство в АПЛ гравцям "Манчестер Сіті".