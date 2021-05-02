Матч між "МЮ" і "Ліверпулем" перенесений через протест фанатів

Центральний матч 34-го туру між " Манчестер Юнайтед " і "Ліверпулем" був перенесений на невизначений час. Причиною перенесення поєдинку стали протести фанатів "червоних дияволів".

Поєдинок повинен був стартувати 2 травня в 18:30 за Києвом. Однак близько 13:00 фанати "МЮ" стали виходити на акцію протесту під домашню арену "манкуніанців" "Олд Траффорд". Демонстранти виступають проти нинішніх власників "МЮ" сім'ї Глейзерів.

Thousands of Manchester United fans have protested against their club's owners, also using the slogan "50+1, #ProtectTheLegacy."



What is the 50+1 rule and how it is being applied in German football?



From May 2020, by @matt_4d: https://t.co/CTp1isaiig #MUFC pic.twitter.com/B1y7tZ0qmQ — DW Sports (@dw_sports) May 2, 2021

Найпалкіші фанати прорвали оточення і проникли в чашу стадіону.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.



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One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go".



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Фанати вимагають зміни правила володіння клубом і хочуть, щоб основний пакет акцій "МЮ" перейшов уболівальникам. У підсумку керівництво Прем'єр-ліги прийняло рішення про перенесення матчу. Коли відбудеться поєдинок поки не відомо.

Відзначимо, в цьому поєдинку могла вирішитися доля чемпіонства АПЛ. Якби "МЮ" програв "Ліверпулю", то втратив би все, навіть теоретичні, шанси наздогнати "Ман Сіті". "Блакитні" випереджають "червоних дияволів" на 13 очок.