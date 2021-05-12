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"Ман Сіті" став чемпіоном Англії після осічки "МЮ"

Новость на русском → Англія, Середа 12 травня 2021 08:21
"Ман Сіті" став чемпіоном Англії після осічки "МЮ" Фото: "Ман Сіті" - чемпіон АПЛ (facebook.com/mancity)
Автор: Ігор Литвиненко

"Манчестер Сіті" достроково став чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги сезону 2020/2021. Підопічні Гвардіоли стали недосяжними для суперників після осічки "Манчестер Юнайдет" в матчі з "Лестером" - 1:2.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Після 35 матчів "Сіті" має в своєму активі 80 очок і 10 балів переваги над "МЮ", який йде другим. Для "Сіті" це третє чемпіонство за останні чотири роки. У минулому сезоні чемпіонство відзначали гравці "Ліверпуля".

"Це був найскладніший титул. Ми назавжди запам'ятаємо цей сезон завдяки тому, якою працею нам дісталася ця перемога", - прокоментував титул Гвардіола.

Для іспанця цей титул став 31-м у тренерській кар'єрі. А ось для українця Олександра Зінченка - це вже 9-й титул з "Сіті" - 3 перемоги в АПЛ, 1 кубок Англії, 4 Кубка ліги і Суперкубок Англії.

При цьому "Ман Сіті" став першим клубом в АПЛ, який став чемпіоном, йдучи на Різдво на восьмому місці. До цього подібне вдавалося "Ліверпулю" ще в сезоні 1981/1982, коли Різдво вони відзначили на 12-й позиції.

Нагадаємо, "Сіті" могли оформити чемпіонство ще на вихідних, але виграючи по ходу поєдинку, поступилися "Челсі".

Також РБК-Україна писало, що у" городян "є шанс виграти ще один трофей в цьому сезоні - 29 травня "Ман Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з "Челсі". До слова, фінал ЛЧ можуть перенести зі Стамбула в Лондон або Лісабон.

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