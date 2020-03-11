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Ліверпуль - Атлетіко: анонс матчу

Новини » Спорт     11.03.2020 - 12:02
Ліверпуль - Атлетіко: анонс матчу
Фото: "Ліверпуль" - "Атлетіко" (facebook.com/AtleticodeMadrid)

Готуємося до поэдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" та "Атлетіко" зійдуться у поєдинку другого раунду 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають "мерсисайдців" явними фаворитами матчу. Чинний переможець турніру постарається відігратися після поразки в першій грі.

11 березня 22:00
Ліверпуль, стадіон Енфілд "

Попередня зустріч

На арені "Метрополітан" все вирішив гол Сауля Ньігес. Саме завдяки м'ячу, забитому на четвертій хвилині, "матрацники" мають невелику фору перед поєдинком у відповідь.

Груповий етап

"Ліверпуль" виграю свою групу, в якій також були "Наполі", "Зальцбург" і "Генк". "Атлетіко" поступився першим рядком "Ювентусу", та зміг обійти "Байєр" і "Локомотив".

Внутрішня першість

"Ліверпуль" на тижні розгромно програв "Уотфорду" (3:0), зазнавши першої поразки у сезоні. Однак уже ніхто не сумнівається, що в будь-якому випадку перемога в АПЛ їм гарантована.

"Атлетіко" здобув вольову перемогу над "Вільярреалом" з рахунком 3:1 і повертається на переможний шлях. Але все ж є побоювання, чи потрапить команда Сімеоне в зону Ліги чемпіонів.

Кадрова ситуація

У обох команд немає дискваліфікованих гравців. На картці "висять" гравці "Ліверпуля" Гомес, Мане і Робертсон, у "Атлетіко" - лише Корреа. Через травми Юрген Клопп не зможе розраховувати на Аліссон і Шакірі.

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