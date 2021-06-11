Смерч, град і затоплені будинки: негода в Україні не вщухає весь тиждень

Протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Про те, якими були зливи на території України на цьому тижні - в матеріалі РБК-Україна.

Дніпро

У вівторок, в різних ділянках міста пройшла сильна злива з грозами, місцями - з градом.

Крім того, в районі вулиці космічної жителів Дніпра бачили смерч. Відео публікували в соцмережах.

Крім того, через дощі, які тривають в місті вже близько 10 днів, затоплені двори і будинки. Рятувальники продовжують відкачувати воду.

Станом на ранок 11 червня, залишилися підтопленими 54 дворів і 7 житлових будинків.

Фото: у Дніпрі затопило будинки (dp.dsns.gov.ua)

Харків

У Харкові у вівторок дощ з градом пройшов на Олексіївці, ХТЗ, проспекті Гагаріна, Одеській та в інших районах міста.

Злива супроводжувалася сильним вітром. Град випав розміром з перепилине яйце.

Фото: (t.me/hueviykharkov)

Крім того, дощ Залив вулиці біля Південного вокзалу-Коцарську і Дмитрівську, Маршала Конєва, велику Панасівську. Затопило деякі торгові павільйони.

Вулицями "плавали" машини. А мешканці будинку на вулиці Трінклера, 7 в соціальних мережах опублікували відео затопленого під'їзду.

Чернівці

У місті 9 червня була злива з градом, яка понівечила автомобілі.

Блискавка влучила в міську лікарню і зруйнувала дах і пошкодила техніку. Потужна негода вирувала півгодини, але було багато неприємних наслідків.

Ситуація по Україні

Станом на ранок 11 червня, без електрики залишилися 47 населених пунктів у 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 та Луганська - 4.

Синоптики на найближчі дні також прогнозують дощі з грозами. З понеділка ситуація може покращитися і дощі почнуть відступати.