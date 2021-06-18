Дощі у 9 областях і спека: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні у п'ятницю дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
У п'ятницю дощі накриють схід та південь України. В інших регіонах буде сухо, а також висока температура повітря.
Прогноз у всіх регіонах
У південних та східних областях будуть дощі. На іншій території України буде мінлива хмарність та без опадів.
На заході вдень буде +25+30, а вночі +13+17.
На півночі вдень буде +27+29, а вночі +15+17.
У центрі очікується вдень +26+29, а вночі +15+17.
На півдні вдень буде +25+28, а вночі +14+18.
На сході країни вдень +26+30, а вночі +14+16.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде сонячно. Температура повітря вдень складе +27+29, а вночі +16+18.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня.
Зазначимо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Окупанти в Криму ввели режим надзвичайної ситуації.