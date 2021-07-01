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Якою буде погода у липні: прогноз Укргідрометцентру

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Україна, Четвер 01 липня 2021 06:47
Якою буде погода у липні: прогноз Укргідрометцентру Фото: у липні в Україні очікується 20-25 градусів тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в горах 6-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря липня становить 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у липні становить 1-9 градусів тепла, на узбережжі морів 10-12 градусів, на високогір’ї Карпат до 1 градуса морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 34-39 градусів тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

За даними синоптиків, середня місячна кількість опадів липня у західних, північних та Вінницькій областях - 62-119 мм, у Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм (на південному сході місцями 23-36 мм).

Нагадаємо, наприкінці червня в Києві встановилася спекотна погода. За даними метеорологів, були оновлені декілька температурних рекордів.

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