Дощі не відступають, але на сході України сухо
Фото: в Україні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьгодні знову йдуть дощі у більшості областей. Температура повітря буде коливатись від +22 до +31.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні дощі накриють більшість областей України. Сухо буде тільки в Дніпровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.
На заході Україні вдень очікується +22+26, а вночі +15+18.
На півночі країни передають вдень +27+29, а вночі +17+19.
У центрі країни вдень буде +26+31, а вночі +17+19.
На півдні країни вдень буде +26+31, а вночі +18+21.
На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні також дощі. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +18+20.
Нагадаємо, погода з початку липня буде обумовлена впливом поля зниженого тиску з нестійкою атмосферою, що призведе до значних опадів.