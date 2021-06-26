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Злива у Львові та постраждалий від удару блискавки: наслідки негоди в Україні

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Львів, Субота 26 червня 2021 08:38
Злива у Львові та постраждалий від удару блискавки: наслідки негоди в Україні Фото: в Україні серйозні наслідки від негоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в результаті негоди без світла лишились 811 населених пунктів. Львів затопило водою, а у Рівненській області від удару блискавки постраждала людина.

Про це повідомляє ДСНС.

Вчора у Львівській області впродовж пів години місцями випали сильні опади у вигляді дощу (близько 28 мм, що становить 60% від місячної норми).

Було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів (з них 5 на адміністративних будівлях та 7 на житлових будинках), 1 балкон, стіну 1 будинку. Внаслідок падіння дерева постраждала одна людина.

У Червонограді залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок, висота 2-10 см, рівень води поступово знижується.

У Рівненській області в результаті негоди падали дерева, також від удару блискавки постраждала одна людина. Ще одна людина постраждала внаслідок падіння шиферу. Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради.

В Івано-Франківській області піднявся рівень води в річці Чорний Черемош. В результаті пошкоджено 2 пішохідні містки в с. Шибене Верховинського району, перехід через річку здійснюється через об’їзні шляхи, розмито дорогу місцевого значення "Ільці-Буркут".

Нагадаємо, штормове попередження оголошено у у північних, центральних та південних областях на вихідні.

РБК-Україна писало, що на цьому тижні зафіксували температурні рекорди у Рівному, Києві, а також на Закарпатті.

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