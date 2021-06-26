Злива з грозою і блискавкою обрушилася на Ялту

В окупованій Ялті почалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії "влада" розгортає оперативний штаб.

Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook .

За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані зі зливами, які зараз посилилися.

Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер до 15-20 м/с до кінця суботи.

Минулого тижня через Чорноморський циклон на Крим обрушили найсильніші зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були евакуйовані.