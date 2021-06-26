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Злива з грозою і блискавкою обрушилася на Ялту

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Ялта, Субота 26 червня 2021 15:21
Злива з грозою і блискавкою обрушилася на Ялту Фото: в окупованій Ялті сильний дощ (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованій Ялті почалася сильна злива з грозою і блискавкою. Підконтрольна Росії "влада" розгортає оперативний штаб.

Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, збирають штаб для того, щоб посилити зараз ті тонкі місця, де ще можливі підтоплення, пов'язані зі зливами, які зараз посилилися.

Раніше рятувальники попередили кримчан про сильний дощ, грозу, град і вітер до 15-20 м/с до кінця суботи.

Минулого тижня через Чорноморський циклон на Крим обрушили найсильніші зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були евакуйовані.

Нагадаємо, тоді в Ялті заявили, що подібне було сто років тому.

Крім того, в Ялті через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

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