В Ливане в результате израильского удара убит командир элитного подразделения "Хезболлы"

Источники издания в органах безопасности заявили, что был убит Виссама аль-Тавиля, заместитель главы одного из подразделений сил Радван. По их словам, он и еще один боец "Хезболлы" погибли, когда их автомобиль был подбит во время удара по ливанской деревне Мадждаль-Сельм.

"Это очень болезненный удар", - сказал один из источников в службе безопасности.

Другой источник заявил, что "теперь все пойдет вкривь и вкось".

В результате израильских бомбардировок погибли более 130 боевиков "Хезболлы" на юге Ливана с тех пор, как начались трансграничные обстрелы после нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября. Еще 19 были убиты в Сирии.

Что предшествовало

Напомним, в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Ранее 6 января израильские военные нанесли ряд ударов по южному Ливану после того, как ранним утром по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет.

Также сообщалось, что 20 декабря 2023 истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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