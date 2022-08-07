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Прибуття першого судна з українським зерном до порту Лівану відкладається: причина

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Неділя 07 серпня 2022 16:13
Прибуття першого судна з українським зерном до порту Лівану відкладається: причина Фото: прибуття першого судна з українським зерном до ліванського порту відкладається (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Перше судно з українським зерном прибуде до ліванського порту Тріполі пізніше, ніж очікувалось. Наразі тривають переговори у бізнесовій площині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Лівані Ігоря Осташа.

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині", - написав він.

Осташ також зазначив, що за цим судном з Одеси готові вийти ще 20 інших.

Окрім цього, він додав, що судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану.

Нагадаємо, перший корабель з українським зерном вийшов у Чорне море 1 серпня. А 6 серпня до українського порту вперше після початку повномасштабної війни з РФ зайшло судно для завантаження.

Окрім цього, наприкінці липня Ліван заарештував судно "Лаодікея" з вкраденим українським зерном. Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.

Україна запропонувала Лівану купити вкрадені Росією зерно і борошно.

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