Дозвіл на вихід з портів України отримали ще два судна

Спільний координаційний центр видав дозвіл на вихід з українських портів 8 серпня двох суден з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН .

Згідно з даними ООН, з порту Южний вийде судно MV Sacura, яке доставить 11 тисяч тонн сої до Італії, а судно Mv Arizona попрямує з Чорноморська до Туреччини з 48 459 тоннами кукурудзи.

"Спільний координаційний центр дозволив сьогодні вихід по морському гуманітарному коридору двох суден, які перевезуть 59 469 тонн продовольства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу стало відомо, що три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Пізніше стало відомо про вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.