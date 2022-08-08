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Дозвіл на вихід з портів України отримали ще два судна

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Понеділок 08 серпня 2022 00:40
Дозвіл на вихід з портів України отримали ще два судна Фото: дозвіл на вихід з портів України отримали ще два судна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Спільний координаційний центр видав дозвіл на вихід з українських портів 8 серпня двох суден з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Згідно з даними ООН, з порту Южний вийде судно MV Sacura, яке доставить 11 тисяч тонн сої до Італії, а судно Mv Arizona попрямує з Чорноморська до Туреччини з 48 459 тоннами кукурудзи.

"Спільний координаційний центр дозволив сьогодні вихід по морському гуманітарному коридору двох суден, які перевезуть 59 469 тонн продовольства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу стало відомо, що три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Пізніше стало відомо про вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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