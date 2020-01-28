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Нетаньяху схвалив "угоду століття" Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Новини » В світі     28.01.2020 - 19:55
Нетаньяху схвалив "угоду століття" Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем і Палестиною
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху схвалив мирний план Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття" щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Про це Нетаньяху заявив під час прес-конференції в США, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єра, мирний план Трампа надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

"Мирний план Трампа дасть Ізраїлю постійну східний кордон, щоб він міг захищати. План звертається до кореня конфлікту - необхідність визнання палестинцями Ізраїлю як єврейської держави. Ізраїль готовий до негайних переговорів про мир у разі визнання палестинцями єврейської держави", - заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно мирного плану Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно 4 роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.

Також РБК-Україна писало, що в липні 2019 року Палестина припинила дію домовленостей з Ізраїлем. Таке рішення було прийнято палестинським урядом на тлі погіршення відносин з Ізраїлем.

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Новини України НетаньяхуІзраїльПалестинаДональд Трамп
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