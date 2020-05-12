Ліван і Алжир продовжили карантин через новий спалах коронавірусу

Сьогодні Ліван та Алжир вирішили продовжити карантинні обмеження після того, як у країнах відновилося поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Arabnews.

Ліван почав скасування обмежень на минулому тижні в рамках довгострокового плану, дозволивши працювати ресторанам і перукарням. Однак сьогодні уряд країни погодився на "повний локдаун" ще на 4 дні, починаючи з середи 13 травня, щоб приборкати зростання нових інфекцій.

Число хворих на COVID у Лівані почало зростати з 6 травня, за останню добу вірус виявили у 11 людей. Варто відзначити, що до травня протягом тижня щодня повідомлялося про 1-2 заражених. В уряді також заявили, що переглянуть початковий план поступового відкриття економіки. Наразі в Лівані зареєстровано 870 випадків зараження і 26 смертей від інфекції.

В Алжирі вирішили продовжити карантин на 15 днів. Поступове зняття обмежень планувалося розпочати 14 травня. Однак за останній час епідеміологічна ситуація в країні погіршилася. За добу вірус виявили у 176 осіб, зростання випадків триває вже тиждень. З початку пандемії в Алжирі зафіксовано трохи більше 6 тис. випадків коронавірусу і 515 смертей від інфекції.

Нагадаємо, перший випадок в Алжирі зафіксували 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що на Африканському континенті зареєстровано більше 53 тис. випадків коронавірусної інфекції. Найбільше хворих COVID зафіксовано в Південній Африці.